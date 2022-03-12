Мы уже "проели мозг Германии", – Кулеба об отключении "Сбербанка" от SWIFT
Источник:фейсбук Дмитра Кулеби
Из-за военного вторжения России в Украину уже отключены семь российских банков от системы SWIFT. Чтобы больше нажать на экономику России, планируют отключить от системы и "Сбербанк".
"Сбербанк" был в первом списке российских банков, которые должны были попасть под санкции. Однако его исключили из него.
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Отключение "Сбербанка" от SWIFT блокирует Германия. В то же время во Франции заявили, что не исключают отключения не только "Сбербанка", но и "Газпромбанка".
Украина будет требовать отключения "Сбербанка" от SWIFT, пока этого не произойдет
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одно из ключевых требований Украины – отключение "Сбербанка" от SWIFT.
Мы просто проели мозг... В первую очередь Германии для того, чтобы они поддержали отключение "Сбербанка" от SWIFT,
– заявил Кулеба.
Он заверил, что Украина продолжит требовать это, пока Сбербанк не отключат.
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