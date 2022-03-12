"Сбербанк" був у першому списку російських банків, які мали потрапити під санкції. Однак його виключили з нього.

До речі США накладуть санкції на друга Путіна Ковальчука і деяких депутатів Думи

Відключення "Сбербанку" від SWIFT блокує Німеччина. Натомість у Франції заявили, що не виключають відключення не тільки "Сбербанку", але й "Газпромбанку".

Україна вимагатиме відключення "Сбербанку" від SWIFT, доки цього не станеться

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що одна з ключових вимог України – відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Ми просто проїли мозок... Насамперед Німеччині, для того, щоб вони підтримали відключення "Сбербанку" від SWIFT,

– заявив Кулеба.

Він запевнив, що Україна продовжить вимагати це, доки "Сбербанк" не відключать.

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