Мы вас слышим и мы вас видим: артиллеристы ВСУ показали мощное видео ликвидации врага

11 марта 2022 , 15:19
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Источник:

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Украинские военные продолжают уничтожать российского врага. Наши артиллеристы продемонстрировали ювелирную работу по уничтожению вражеского танка.

Каждый оккупант ответит за преступления против украинского народа

Танк оккупантов с нацистской отметкой Z заблудился на украинской территории. Наши военные помогли ему найти дорогу… На тот свет!

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Артиллеристы точным ударом попали в танк и ликвидировали его.

"Мы знаем ваши имена, мы вас слышим и мы вас видим! Мы вас уничтожаем! Каждый оккупант ответит за преступления против украинского народа!" – заявили украинские бойцы.

Смотрите видео уничтожения вражеского танка

Добавим, что на 11 марта Россия в войне против Украины потеряла 353 танка. Что касается личного состава, то погибло более 12 тысяч человек.

Кстати – ВСУ нанесли удар по двум колоннам техники оккупантов: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема