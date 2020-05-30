Мы верим, что отправим Авакова в отставку, – Устинова
Фракция партии "Голос" выступила с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Нацполиции Игоря Клименко. Депутаты отмечают, что они должны понести ответственность за то, что произошло в Кагарлыке и Броварах.
Об этом в эфире 24 канала сказала депутат от "Голоса" Александр Устинова. По ее словам, она лично будет подходить к каждому депутату и предлагать поставить подпись за отставку министра.
К слову Стрельба в Броварах: в МВД ответили, должен ли Аваков нести ответственность
Если нардепы будут отказываться, то они будут разделять ответственность за то, что произошло, и за все будущие преступления, которые совершат полицейские. Кроме этого, имена этих людей будут обнародованы, пояснила Устинова.
Когда спрашивают, верим ли мы, что нам удастся все же собрать подписи и добиться отставки Авакова и председателя Нацполиции. Так мы в это верим,
– отметила депутат.
"Я надеюсь, что избиратели очень помогут сделать им (депутатам – 24 канал) правильный выбор не в пользу палачей. Потому что это не полиция, а палачи, которые применяют к людям пытки такие же, как в "ДНР". А сделают выбор в пользу того, чтобы ву полиции нашей было будущее, а в стране была безопасность", – заявила Александра Устинова.
Стрельба в Броварах: главное
- 29 мая около 100 молодых людей устроили перестрелку в Броварах. Участники –предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- Полиция уже задержала несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые тверждает Киевская ОГА.
Что случилось в Кагарлыке
- 24 мая 26-летняя женщина заявила об избиении и изнасиловании в полицейском участке. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали. Тогда в отделении полиции был еще один человек, его тоже избили.
- Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их уволили из правоохранительных органов.
- Остальных работников отделения полиции вывели за штат и отправили на переаттестацию. Однако они и в дальнейшем остаются на своих рабочих местах.