Фракция партии "Голос" выступила с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Нацполиции Игоря Клименко. Депутаты отмечают, что они должны понести ответственность за то, что произошло в Кагарлыке и Броварах.

Об этом в эфире 24 канала сказала депутат от "Голоса" Александр Устинова. По ее словам, она лично будет подходить к каждому депутату и предлагать поставить подпись за отставку министра.

К слову Стрельба в Броварах: в МВД ответили, должен ли Аваков нести ответственность

Если нардепы будут отказываться, то они будут разделять ответственность за то, что произошло, и за все будущие преступления, которые совершат полицейские. Кроме этого, имена этих людей будут обнародованы, пояснила Устинова.

Когда спрашивают, верим ли мы, что нам удастся все же собрать подписи и добиться отставки Авакова и председателя Нацполиции. Так мы в это верим,

– отметила депутат.

"Я надеюсь, что избиратели очень помогут сделать им (депутатам – 24 канал) правильный выбор не в пользу палачей. Потому что это не полиция, а палачи, которые применяют к людям пытки такие же, как в "ДНР". А сделают выбор в пользу того, чтобы ву полиции нашей было будущее, а в стране была безопасность", – заявила Александра Устинова.

Стрельба в Броварах: главное

29 мая около 100 молодых людей устроили перестрелку в Броварах. Участники –предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.

Полиция уже задержала несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.

Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые тверждает Киевская ОГА.

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