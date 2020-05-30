Партія "Голос" виступила з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голову Нацполіції Ігоря Клименка. Депутати наголошують, що вони мають понести відповідальність за те, що сталось, зокрема у Кагарлику та Броварах.

Про це в ефірі 24 каналу сказала депутатка від "Голосу" Олександр Устінова. За її словами, вона особисто буде підходити до кожного депутата і пропонуватиме поставити підпис за відставку міністра.

До слова Стрілянина в Броварах: у МВС відповіли, чи має Аваков нести відповідальність

Якщо нардепи відмовлятимуться, то вони розділятимуть відповідальність за те, що сталось і за всі майбутні злочини, які вчинять поліцейські. Окрім цього, імена цих людей будуть оприлюднені, пояснила Устінова.

Коли питають, чи віримо ми, що нам вдасться все ж таки зібрати підписи і домогтись відставки Авакова та голови Нацполіції. Так ми у це віримо,

– наголосила депутатка.

"Я сподіваюсь, що виборці дуже допоможуть зробити їм (депутатам – 24 канал) правильний вибір не на користь катів. Бо це не поліція, а кати, які застосовують до людей тортури такі самі, як в ДНР. А зроблять вибір на користь того, щоб в поліції нашої було майбутнє, а в країні була безпека", – заявила Олександра Устінова.

Стрілянина у Броварах: головне

29 травня приблизно 100 молодиків влаштували перестрілку у Броварах. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.

Поліції вже затримала кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.

​Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.

Що сталось у Кагарлику