Ми віримо, що відправимо Авакова у відставку, – Устінова
Партія "Голос" виступила з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голову Нацполіції Ігоря Клименка. Депутати наголошують, що вони мають понести відповідальність за те, що сталось, зокрема у Кагарлику та Броварах.
Про це в ефірі 24 каналу сказала депутатка від "Голосу" Олександр Устінова. За її словами, вона особисто буде підходити до кожного депутата і пропонуватиме поставити підпис за відставку міністра.
До слова Стрілянина в Броварах: у МВС відповіли, чи має Аваков нести відповідальність
Якщо нардепи відмовлятимуться, то вони розділятимуть відповідальність за те, що сталось і за всі майбутні злочини, які вчинять поліцейські. Окрім цього, імена цих людей будуть оприлюднені, пояснила Устінова.
Коли питають, чи віримо ми, що нам вдасться все ж таки зібрати підписи і домогтись відставки Авакова та голови Нацполіції. Так ми у це віримо,
– наголосила депутатка.
"Я сподіваюсь, що виборці дуже допоможуть зробити їм (депутатам – 24 канал) правильний вибір не на користь катів. Бо це не поліція, а кати, які застосовують до людей тортури такі самі, як в ДНР. А зроблять вибір на користь того, щоб в поліції нашої було майбутнє, а в країні була безпека", – заявила Олександра Устінова.
Стрілянина у Броварах: головне
- 29 травня приблизно 100 молодиків влаштували перестрілку у Броварах. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- Поліції вже затримала кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
Що сталось у Кагарлику
- 24 травня 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, його теж побили.
- Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх звільнили з правоохоронних органів.
- Решта працівників відділку поліції вивели поза штат та відправили на переатестацію. Однак вони й надалі залишаються на своїх робочих місцях.