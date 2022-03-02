Мы восхищаемся вами, весь мир горд за вас, – Христя Фриланд об Украине

Христя Фриланд – министерша финансов Канады – заявила, что испытывает чрезвычайную гордость за украинцев. Весь мир видит храбрость, которой славится Украина и ее народ.

Фриланд подчеркнула, что Украина стала моральным лидером демократического мира. Политик призналась, что искренне хочет очень поклониться всем украинцам.

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Я думаю, что весь мир – горд за вас. Украина стала нравственным лидером демократического мира,

– заявила Фриланд.

Канада и ее демократические союзники продолжают работать, чтобы помочь Украине.

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