Мы возродим город Харьков, – Терехов сообщил о создании специальной группы архитекторов

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города. Он заверил, что украинские военные не дают врагу ни на метр приблизиться к Харькову, который является одной из его целей.

Терехов добавил, что, несмотря на постоянные обстрелы в городе, активно работают над восстановлением поврежденных сетей.

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Планы по восстановлению Харькова

Мэр Харькова подчеркнул, что они сосредоточены не только на защите города от российских оккупантов, но уже строят планы на будущее.

В частности, Терехов сообщил, что в Харькове была создана специальная группа архитекторов, которая уже работает над дизайном восстановления города. В эту команду входят и иностранцы.

Я уверен, что после нашей победы мы возродим город Харьков. И он будет еще круче, чем был! Он будет еще лучше. Мы обязательно выстоим,

– подчеркнул Терехов.

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