Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году, – Зеленский

Президент прокомментировал вопросы бюджета на будущий год и возможность задержки помощи от США и ЕС. Глава государства заявил, что все мы можем заставить Россию закончить войну уже в 2024 году.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для Bloomberg, передает 24 Канал.

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Зеленский об окончании войны в 2024 году

Президент отметил, что задержка бюджета может быть только, если изменится политика США. Добавил, она может измениться, если изменится президент или по другим причинам.

В то же время Зеленский убежден, что политика Соединенных Штатов все равно будет базироваться на том, как общество воспринимает Украину, как воспринимает Путина, – можно ли так, как он сделал, или нет.

Президент подчеркнул, если люди в США будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии, не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент США не сможет в корне изменить отношение к Украине. Следовательно, не сможет уменьшить помощь.

Мы говорим, что касается будущего, следующего года и тому подобное... Мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, продемонстрировать, что "каждый из нас сильный лидер".