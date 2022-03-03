Мы все такие, кто любит свою страну, – Зеленский о том, что стал символом несокрушимости
3 марта 2022 , 18:35Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что после начала войны с Россией его считают символом борьбы и несокрушимости. Глава государства подчеркнул, что такими являются все, кто любит свою страну.
Зеленский подчеркнул, что сила – это именно то, чего от него ждал украинский народ. Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.
Заметьте После меня останутся мои дети, хочу, чтобы они были живы, – Зеленский о войне в Украине
Я считаю, что мы все такие (несокрушимые – 24 канал), кто любит свою страну. Просто ты находишься в том месте, где можешь больше помочь,
– подчеркнул Зеленский.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!