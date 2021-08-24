Мы выйдем из этого достойно, – "слуга" Мезенцева о ситуации с большим Гербом
Источник:24 канал
Над проектом большого Герба Украины работала группа специалистов почти год. Говорится о геральдистах, историках и людях, которые инициировали этот вопрос, в частности экс-президенте Леониде Кравчуке.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. По ее словам, проблемы в ситуации с большим Гербом нет, есть только политические манипуляции.
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"Я уверена, мы выйдем из этого достойно. У нас есть подавляющее большинство... А те, кто не согласны, должны подать правки, иначе это популизм", – заявила Мезенцева.
Большинство проголосовало "за"
Депутат отметила, что подавляющее большинство народных избранников проголосовало "за" большой Герб Украины. Каждый может предложить свои правки в законопроект в течение 2 недель.
Все желающие могут дебатировать в профильном комитете,
– добавила Мезенцева.
Она подчеркнула, что государство не будет иметь огромных расходов в связи с изменениями. Провели только конкурс, где выбрали эскиз, потому что на уровне государства понимали, что будут споры.
Нововведение не предусматривает изменений в Конституцию. "Вопрос большого Государственного Герба не нуждается в этом", – резюмировала Мезенцева.
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