Мы выследим вас и покараем, – Байден обратился к тем, кто совершил теракты в Кабуле
Источник:ютуб-канал Белого дома
Президент США Джозеф Байден обратился к нации ночью 27 августа. Срочный брифинг он провел за трагических событий в Афганистане.
Там в серии взрывов погибли десятки людей, среди которых и американские военные. Основным лейтмотивом выступления Байдена было как раз выражение грусти на этот счет.
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Байден прокомментировал серию взрывов в Афганистане
"Тяжелый день", – так Джо Байден начал свой брифинг, что ночью 27 августа в Вашингтоне провел из-за трагических событий в Афганистане.
- "Атаки террористов в Кабуле унесли жизни американских военных и гражданских людей. Ситуация все еще тяжелая. У меня и Джил болит сердце за наших героев", – сказал он.
Глава Белого дома много говорил о соболезновании семьям погибших и о более 100 тысячах эвакуированных американцев и союзников. И, наконец, обратился к тем, кто стоит за терактами в Афганистане.
Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и покараем!
– заявил Байден.
Он заверил, что "террористы не победят", а США продолжат содействовать выезду желающих из Кабула. Также глава Белого дома, по его же словам, уже отдал приказ Пентагону подготовить удары по объектам "Исламского государства" (без уточнения, каким именно).
Теракты в Кабуле 26 августа: главное
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле прогремели несколько взрывов. Сначала террорист-смертник подорвал себя, а потом взорвался автомобиль. СМИ писали также еще о нескольких взрывах.
- Пострадали от взрывов по меньшей мере 150 человек, касаемо погибших – по разным данным, их от 40 до 90. В США говорят, что также понесли потери – 12 военных.
- Позже в этот же день ответственность за теракты (как минимум за два) взяло на себя "Исламское государство".