Мы выследим вас и покараем, – Байден обратился к тем, кто совершил теракты в Кабуле

Президент США Джозеф Байден обратился к нации ночью 27 августа. Срочный брифинг он провел за трагических событий в Афганистане.

Там в серии взрывов погибли десятки людей, среди которых и американские военные. Основным лейтмотивом выступления Байдена было как раз выражение грусти на этот счет.

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Байден прокомментировал серию взрывов в Афганистане

"Тяжелый день", – так Джо Байден начал свой брифинг, что ночью 27 августа в Вашингтоне провел из-за трагических событий в Афганистане.

"Атаки террористов в Кабуле унесли жизни американских военных и гражданских людей. Ситуация все еще тяжелая. У меня и Джил болит сердце за наших героев", – сказал он.

Глава Белого дома много говорил о соболезновании семьям погибших и о более 100 тысячах эвакуированных американцев и союзников. И, наконец, обратился к тем, кто стоит за терактами в Афганистане.

Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и покараем!

– заявил Байден.

Он заверил, что "террористы не победят", а США продолжат содействовать выезду желающих из Кабула. Также глава Белого дома, по его же словам, уже отдал приказ Пентагону подготовить удары по объектам "Исламского государства" (без уточнения, каким именно).

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