Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе, и готовимся к этому – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к обороне на Восточном и Южном направлениях. Сейчас Россия концентрирует там значительное количество военных и техники.

Во время вечерней речи за 4 апреля глава государства заявил, что Украина знает о планах оккупантов. Российские войска ужесточат активность в некоторых регионах страны.

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Украинским властям известно о планах России

Русская армия концентрирует свои силы, чтобы ударить по Восточному и Южному направлениям. Также они хотят ударить по Харьковской области и в других районах.

Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на Восточном и Южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе, знаем, что они собираются делать в Харькове, в некоторых других районах государства. Россия концентрирует там значительное количество военных и техники,

– заявил Владимир Зеленский.

По его мнению, это доказывает, что введенных для России санкций маловато. Так что президент Украины пообещал, что их будет больше.

Если Россия не станет искать мира, "лихие 90-е" будут казаться ей спокойными

Зеленский подчеркнул, что если руководство России не станет "реально искать мира" и договариваться, то они заведут свою страну в худшее состояние за последние 50 лет.

Так называемые "лихие 90-е" будут казаться сытыми и спокойными,

– заметил он.

Вечернее обращение Зеленского за 4 апреля: смотрите видео