18:43
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Мы хотим защитить доброе имя АТБ, потому что они помогали нам с начала войны, – ветеран АТО

94 Читати новину українською
АТБ
АТБ / trademaster.ua

Судебный процесс о клевете на сеть АТБ, содержавшейся в Facebook-сообщениях блогера переселенца из Донецка Станислава Федорчука, сейчас проходит в Дарницком суде столицы.

Об этом в своем сюжете рассказали журналисты телеканала "Первый деловой". Процесс вызвал большой интерес не только общественности Харькова и Киева, но и ветеранов АТО, которые пришли в суд, чтобы защитить тех, кто поддержал украинское войско 4 года назад.

Мы хотим защитить доброе имя сети "АТБ", так как она помогала нам с самого начала войны. Надо было идти воевать, и перед боями надо было что-то есть... Есть, одеваться, нужны были тепловизоры. Все то, что было нужно для жизни подразделений, чисто бытовое и военное снаряжение, они нам помогали",
– подчеркнул ветеран АТО Сергей Лисовский.

В своем посте в социальной сети Станислав Федорчук написал об инциденте, который якобы произошел в ноябре прошлого года в одном из магазинов торговой сети АТБ, когда кассирша супермаркета якобы выкрикивала, обращаясь к ветерану АТО, что "Харьков – это Россия", и в город "уже скоро приедут российские танки". В ответ неизвестный ветеран якобы разбил на голове лоток куриных яиц. Правда, в суде выяснилось, что анонимный "пострадавший" проживает на неподконтрольной территории ОРДЛО, и принять участие в судебном разбирательстве не может. По крайней мере, так рассказал журналистам автор скандального сообщения в социальной сети.

"Спросите у него. Пока я сам в этом суде. Пост в Фейсбуке – это сообщение. Это - не провокация. Я информацию получил от своего близкого товарища. Который вернулся на тот момент, он где-то полгода, как был демобилизован из рядов Вооруженных сил", – пояснил журналистам "Первого делового" Станислав Федорчук.

Представитель сети АТБ в суде Ирина Галкина рассказала журналистам, что информация про якобы конфликт неизвестного АТОшника на кассе супермаркета АТБ – это сплошная выдумка и провокация самого блоггера. Ведь никакие видеозаписи камер наблюдения, никакие сообщения очевидцев или информация сотрудников полиции Харькова описанный факт драки с яйцами не подтверждают.

"Вообще как такового конфликта у нас не произошло. У нас есть доказательства – видео соответствующие с камер видеозаписи. Потому что вообще никакой кассирши, никаких яиц, никаких "танков", никаких "Харьков – это Россия ", – вообще такого не было. Это – клевета. Как мы эти деньги отсудим, то мы передадим их в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы помочь бойцам АТО, которые там находятся на лечении ", – заявила журналистам Первого делового Ирина Галкина

Пока правоохранители разыскивают неизвестного пострадавшего, который зарегистрирован не территории оккупированного Донбасса. Судебное заседание продолжится до 27 апреля.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 171
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сегодня, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 151
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сегодня, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 3906
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 14:01 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
5939
4G в Украине: когда заработает и как подключить
сегодня, 13:01 4G в Украине: когда заработает и как подключить
Яніна Ткачук 10299
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук