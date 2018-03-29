Мы хотим защитить доброе имя АТБ, потому что они помогали нам с начала войны, – ветеран АТО

Судебный процесс о клевете на сеть АТБ, содержавшейся в Facebook-сообщениях блогера переселенца из Донецка Станислава Федорчука, сейчас проходит в Дарницком суде столицы.

Об этом в своем сюжете рассказали журналисты телеканала "Первый деловой". Процесс вызвал большой интерес не только общественности Харькова и Киева, но и ветеранов АТО, которые пришли в суд, чтобы защитить тех, кто поддержал украинское войско 4 года назад.

Мы хотим защитить доброе имя сети "АТБ", так как она помогала нам с самого начала войны. Надо было идти воевать, и перед боями надо было что-то есть... Есть, одеваться, нужны были тепловизоры. Все то, что было нужно для жизни подразделений, чисто бытовое и военное снаряжение, – они нам помогали",

– подчеркнул ветеран АТО Сергей Лисовский.

В своем посте в социальной сети Станислав Федорчук написал об инциденте, который якобы произошел в ноябре прошлого года в одном из магазинов торговой сети АТБ, когда кассирша супермаркета якобы выкрикивала, обращаясь к ветерану АТО, что "Харьков – это Россия", и в город "уже скоро приедут российские танки". В ответ неизвестный ветеран якобы разбил на голове лоток куриных яиц. Правда, в суде выяснилось, что анонимный "пострадавший" проживает на неподконтрольной территории ОРДЛО, и принять участие в судебном разбирательстве не может. По крайней мере, так рассказал журналистам автор скандального сообщения в социальной сети.



"Спросите у него. Пока я сам в этом суде. Пост в Фейсбуке – это сообщение. Это - не провокация. Я информацию получил от своего близкого товарища. Который вернулся на тот момент, он где-то полгода, как был демобилизован из рядов Вооруженных сил", – пояснил журналистам "Первого делового" Станислав Федорчук.

Представитель сети АТБ в суде Ирина Галкина рассказала журналистам, что информация про якобы конфликт неизвестного АТОшника на кассе супермаркета АТБ – это сплошная выдумка и провокация самого блоггера. Ведь никакие видеозаписи камер наблюдения, никакие сообщения очевидцев или информация сотрудников полиции Харькова описанный факт драки с яйцами не подтверждают.

"Вообще как такового конфликта у нас не произошло. У нас есть доказательства – видео соответствующие с камер видеозаписи. Потому что вообще никакой кассирши, никаких яиц, никаких "танков", никаких "Харьков – это Россия ", – вообще такого не было. Это – клевета. Как мы эти деньги отсудим, то мы передадим их в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы помочь бойцам АТО, которые там находятся на лечении ", – заявила журналистам Первого делового Ирина Галкина

Пока правоохранители разыскивают неизвестного пострадавшего, который зарегистрирован не территории оккупированного Донбасса. Судебное заседание продолжится до 27 апреля.