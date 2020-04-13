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      Мы не имеем права закрыть все церкви, – советник Авакова о карантине в Украине

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      Карантинні обмеження в Україні: чи закриють церкви / volyn.com

      В Украине ввели строгие карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, значительная часть украинцев выходит на улицу без необходимости и посещает церковь на праздники, нарушая запрет. Советник министра внутренних дел Юрий Тандит отметил, что правоохранительные органы пытаются следить за нарушениями, однако полностью закрыть церковные храмы они не имеют права.

      Про це він розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Після всього". Також запевнив, що правоохоронці намагаються мінімізувати поширення вірусу. Для цього закрили Києво-Печерську лавру, у якій зафіксували вже понад 90 випадків зараження на COVID-19.

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      "В Україні багато церков. Служби відбуваються і ми не маємо права закривати їх. Ми проводили цього тижня 2 конференції з Всеукраїнською Радою Церков і більшість ієрархів згодились на настанови, які ми зробили", – сказав Тандіт.

      Він зазначив, що правоохоронці не лише інформують священнослужителів, але й реагують на порушення їх домовленостей – штрафують. Протоколи наразі оформлюють лише на священнослужителів.

      Цифра росте, це вже десятки протоколів,
      – запевнив радник Авакова.

      Він також зауважив, що правоохоронці не можуть заборонити людям пересуватись по місту. "Немає для цього законодавчих затверджень, які могли б повністю все заблокувати", – ствердив Тандіт.

      Завтра, 13 квітня 2020 року, відбудеться конференція Всеукраїнської Ради Церков разом з головою Національної поліції України Ігорем Клименком, на якій обговорять дії та обмеження під час Великодня. За словами Тандіта, також завтра відбудеться зустріч з владикою Епіфанієм та архієпископом Євстратієм Зорею.

      коронавірус
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Министерство внутренних дел Полиция Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Епифаний Православная церковь Украины Києво-Печерськая лавра Новости Украины
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