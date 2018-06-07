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Мы не позволим, – Помпео сделал резкое заявление относительно ядерных планов Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео / Фото из соцсетей

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter после озвученных Ираном планов обогащать уран.

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"Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость. Это другой пример, как Иран глупо разбазаривает свои ресурсы. Никого не должно удивлять, если в Иране протесты продолжатся", – заявил Помпео.

Напомним, ранее Иран заявил, что намерен сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из него был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.

Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив возобновлением ядерных разработок.

Что такое ядерная сделка с Ираном?
Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Сделка предоставила международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должно быть вывезено.

Теги: Новости политики Ядерная энергетика Ядерная безопасность Новости США Иран Майк Помпео
Источник: 24 Канал
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