Ми не дозволимо, – Помпео зробив різку заяву щодо ядерних планів Ірану

Американський держсекретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати Америки не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter після озвучених Іраном планів збагачувати уран.

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"Іран планує збільшити збагачувальні можливості. Ми не дозволимо Ірану розробляти ядерну зброю. Ірану відома наша рішучість. Це інший приклад, як Іран нерозумно розбазарює свої ресурси. Нікого не повинно дивувати, якщо в Ірані протести продовжаться", – заявив Помпео.

We’re watching reports that #Iran plans to increase its enrichment capacity. We won’t allow Iran to develop a nuclear weapon. Iran is aware of our resolve. It’s another example of Iran foolishly squandering its resources. It should surprise no one if protests in Iran continue. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 6 червня 2018 р.



Нагадаємо, раніше Іран заявив, що має намір повідомити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про поновлення збагачення урану.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.



Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок.

Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015 року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.