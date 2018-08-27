"Мы все такие гады": бойцы ВСУ рассказали про российский плен и ситуацию возле Новгородского

27 августа на фронте сегодня ранили одного украинского военного, в общем по позициям ВСУ стреляли семь раз. Но кроме поливания огнем, враг поджигает поля. Пламя уже вплотную приблизилось к позициям Вооруженных Сил Украины на окраинах Новгородского.

От огня взрываются мины и неразорвавшиеся снаряды. Наши защитники пытаются гасить огонь, однако боевики не дают.

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Огромное пламя и черная копоть вблизи украинских позиций у Новгородского из-за пожара, который начался еще в День Независимости, когда боевики подожгли поле.

Горит посадка напротив нас. Огонь доходит до пяти метров перед нашими позициями. Но боремся,

– рассказал военнослужащий ВСУ Владислав.

Из-за дыма бойцам трудно дышать, но тушить пожар крайне опасно. Ведь делать это приходится под прицелом вражеского оружия. Из-за засухи и жары, которые сейчас царят на Донбассе, пожар постоянно разгорается с новой силой. Однако нашим бойцам к такому не привыкать на пятом году войны.



Новгородское расположено вблизи оккупированной врагом Горловки

Михаил служит с 2014 года, был в плену – попал в Дебальцево к российским военным.

Там очень много было кадровых офицеров, которые занимались операцией взятия Дебальцево. Говорили об этом достаточно открыто – про звания свои, про жен- "хохлушек", и про то, что мы все – гады,

– поделился воспоминаниями боец ​​ВСУ Михаил.

И добавил, что сейчас война другая – стало значительно тише. Хотя здесь, возле Новгородского, обстрелы не прекращаются ни на сутки.

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Если погода не изменится, пожар может продолжаться еще долго. А вот если изменится ветер – тогда проблемы уже будут у врага.