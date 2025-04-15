Девочка получила ранения: в ТРЦ в Киеве стекло упало на ребенка

В столичном ТРЦ 14 апреля упало стекло на девочку, которая гуляла по комплексу с парнем. Полиция начала проверку по факту ранения ребенка.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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Стекло в магазине не выдержало натиска

В сети сообщили, что инцидент произошел вечером в ТРЦ Dream Town. 12-летняя девочка прогуливалась по зданию с парнем. В какой-то момент они решили отдохнуть и сели на пол, облокотившись на стекло. В результате остекление одного из магазинов треснуло и упало на них.



На ребенка упало стекло в столичном ТРЦ / Фото полиции Киева

Девочка сказала прохожим, что из-за этого у нее болела голова и глаза. Известно, что она получила ушиб мягких тканей теменной области головы, задней поверхности шеи и спины. Ребенка доставили в больницу, где она проходит дополнительное обследование. Парень, который был с девочкой, не пострадал.

Полиция зарегистрировала инцидент в Единый учет заявлений и сообщений Оболонского управления. Правоохранители проводят проверку.

Посетители ТРЦ оказали девочке помощь: смотрите видео

Напомним, недавно апреля правоохранители объявили о подозрении воспитательнице частного сада в Киеве, которая недосмотрела 2-летнего мальчика, когда дети спускались с третьего этажа. Воспитанник садика упал с лестницы и получил травмы головы.