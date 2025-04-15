Про це 24 Канал пише з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

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Скло в магазині не витримало натиску

У мережі повідомили, що інцидент стався ввечері в ТРЦ Dream Town. 12-річна дівчинка прогулювалася по будівлі з хлопцем. У якийсь момент вони вирішили відпочити та сіли на підлогу, спершись на скло. Внаслідок цього скління одного з магазинів тріснуло та впало на них.



На дитину впало скло у столичному ТРЦ / Фото поліції Києва

Дівчинка сказала перехожим, що через це в неї боліла голова та очі. Відомо, що вона отримала забій мʼяких тканин тім’яної ділянки голови, задньої поверхні шиї та спини. Дитину доставили до лікарні, де вона проходить додаткове обстеження. Хлопець, який був із дівчинкою, не постраждав.

Поліція зареєструвала інцидент до Єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління. Правоохоронці проводять перевірку.

Відвідувачі ТРЦ надали дівчинці допомогу: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно квітня правоохоронці оголосили про підозру виховательці приватного садочка в Києві, яка недогледіла 2-річного хлопчика, коли діти спускалися з третього поверху. Вихованець садочка впав зі сходів та дістав травми голови.