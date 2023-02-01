На 150 километров: США готовятся впервые предоставить ВСУ оружие большей дальности, – Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость будет составлять 2 миллиарда долларов.

В пакет военной помощи могут участвовать войны ракеты большей дальности. Об этом журналистам анонимно сообщили из двух источников.

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Объявить о пакете вооружения должны на этой неделе. Ракеты, которые туда, вероятно, войдут, будут бить на расстояние до 150 километров.

Что войдет в пакет

Военная помощь также будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin. Чиновники отметили, что 1,725 миллиарда долларов поступит от программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Благодаря ей администрация президента Джо Байдена может получать оружие от промышленности, а не из запасов США.

В источниках журналистов отметили, что США отклонили запрос Украины на ракеты ATACMS с радиусом действия до 297 километров. Однако крылатые бомбы GLSDB, которые могут лететь на 150 километров, позволят украинским военным бить по тыловым позициям врага. В частности, защитники смогут продлевать контратаки, мешая России в тылу оккупированных территорий.

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Кроме того, более 400 миллионов долларов Украина может получить по программе президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA). Она позволяет использовать запасы оружия США в экстренных случаях. Журналисты отметили, что эта помощь будет включать противоминно-стойкие машины с защитой от засад (MRAP), управляемые реактивные системы залпового огня GMLRS и боеприпасы.

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