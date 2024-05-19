На аэродроме Кущевск, который ночью атаковали дроны СБУ, были десятки самолетов, - источники

В ночь на 19 мая взрывы прогремели на российском аэродроме Кущевск. Россияне размещали на нем десятки своих самолетов.

Об этом сообщили источники 24 Канала. Спонсором "взрывной ночи" стала Служба безопасности Украины.

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Удар по российскому аэродрому

В ночь на 19 мая беспилотники Службы безопасности совместно с Силами беспилотных систем ВСУ отработали по российскому аэродрому Кущевск. Ночью россияне жаловались на массовые взрывы в этом районе, а также писали о пожаре. Один из оккупантов даже плакался, что "взорвали кущовку нашу".

Известно, что на аэродроме, ставший целью СБУ, размещались десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте. Речь идет о таких бортах, как Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29.