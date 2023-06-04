Во время тревоги "хлопок" прилетел на аэродром в Джанкое: россияне плачут о начале войны

Во время ночной тревоги беспокойно было во временно захваченном Крыму. В городе Джанкой раздались несколько мощных взрывов. Причина – якобы беспилотник.

Оккупанты убеждают, что их силы ПВО сбили все неизвестные цели. Также заявили, что в результате сбития дрона в Джанкое повреждения получили несколько частных домов, на месте, дескать, работают экстренные службы.

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Оккупанты говорят о вражеском дроне

Впоследствии так называемый советник назначенного Россией главы полуострова Олег Крючков тоже сообщил, что в Джанкое на севере аннексированного Крыма сбили дрон.

"Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждения остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают", – написал он, пообещав "все подробности утром".

По данным телеграм-каналов, пострадавших нет.

Сезон "хлопка" продолжается

В эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что в Крыму просто продолжается сезон "хлопка".

"Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что Крым – это Украина. Все, что мы посеяли, мы соберем", – отметила Наталья Гуменюк.

Поэтому очень вероятно, что оккупанты снова где-то курили не в том месте, или нарушили правила безопасности. Впрочем, о работе ПВО, как они заявляют, похоже, речь не идет. А вот о результатах "хлопка" скоро будет известно больше деталей.

Местные паникуют, что война началась

Местные продолжают паниковать и не понимать, что происходит. В телеграм-каналах спамятся сообщениями о взрывах.

А вот русский записал видео, как ему показалось, что началась война в Крыму.

Справедливости ради добавим, что паника россиян, которые поселились на полуострове, несколько понятна. Как сказала, Гуменюк, сезон "хлопка" продолжается, а летом обещают "высокий сезон".

26 мая в сети появился загадочный отсчет с предупреждением для Крымского моста. Если верить табло, то с Крымским мостом что-нибудь может произойти 12 июня в 23:00 по Киеву. Собственно стоит отметить, что 12 июня страна-террорист отмечает так называемый "день России".