На Аляске нашли пропавший пассажирский самолет: все, кто был на борту, погибли

Небольшой пассажирский самолет, который разбился на западе Аляски во время полета в город Ном, нашли в пятницу, 7 февраля, на морском льду. Известно, что все 10 человек на борту погибли.

Об этом информирует издание АР со ссылкой на сообщение от властей, пишет 24 Канал.

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На Аляске нашли пропавший пассажирский самолет

Представитель Береговой охраны Соединенных Штатов Майк Салерно заявил, что спасатели искали самолет в его последнем известном месте с помощью вертолета, когда заметили обломки. Двое спасателей спустились, чтобы обследовать место катастрофы.

Одномоторный турбовинтовой самолет Bering Air выполнял рейс из Уналаклита в четверг днем с 9 пассажирами и пилотом, сообщили в Департаменте общественной безопасности Аляски.

Самолет Cessna Caravan вылетел из Уналаклита в 14:37, а через менее чем час с ним была потеряна связь, отметил директор по операциям Bering Air Дэвид Олсон. Согласно данным Национальной гидрометслужбы, в момент исчезновения борт летел в условиях легкого снегопада и тумана при температуре – 8,3 градусов по Цельсию.

Береговая охрана сообщила, что самолет исчез примерно через 48 километров к юго-востоку от Нома.

Радарные данные, предоставленные Гражданским воздушным патрулем США, показали, что примерно в 15:18 самолет потерпел резкое падение высоты и скорости, рассказал лейтенант-командир Береговой охраны Бенджамин Макинтайр-Кобл.

"Что именно стало причиной этого, я не могу сказать", – отметил он.

Он также указал, что не знает ни о каких сигналах бедствия с борта самолета.

Лейтенант Аляскинских государственных патрулей Бен Эндрес сообщил, что все 10 погибших были взрослыми, и рейс был регулярным коммерческим рейсом.

В издании указывают, что катастрофа стала уже третьим крупным авиационным инцидентом в США за последние восемь дней. Так, 29 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом возле Вашингтона, погибло 67 человек. А 31 января в Филадельфии разбился медицинский самолет, где погибло 7 человек

Напомним, что исчезновение рейса, выполнявшего перелет из Уналаклита в Ном, зафиксировали 7 февраля. По данным военных штата Аляска, на борту находились 9 пассажиров и 1 пилот.