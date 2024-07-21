На аттракционе в Киеве во время обрыва троса был 20-летний парень: его еще ищут

В воскресенье 21 июля в Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр. В результате инцидента в реку упал 20-летний парень.

Ранее отмечалось, что жертвой является девушка, однако информация оказалась ложной. Поиски парня все еще продолжаются.

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Обрыв троса аттракциона в Киеве

В полиции Киева рассказали, что на момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень – а не 20-летняя девушка.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям. Речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей, а также служебную халатность, повлекшую гибель человека.

Больше о несчастном случае

Отметим, что информация о несчастном случае на аттракционе поступила в полицию около 14:00. Во время спуска над Днепром трос оборвался и человек упал в воду. После этого для того, чтобы вытащить трос из реки, на месте происшествия перекрыли дорогу для автомобилей. Трос скоростного спуска все же вытащили из воды, но без парня.

По состоянию на 16:00 обследовано уже 2500 квадратных метров дна реки. Поисково-спасательные работы продолжаются – пока точно неизвестно, жив ли парень.

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Город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования ситуации и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.

Как выглядит аттракцион, на котором произошел несчастный случай / фото полиции

Известно, что на месте происшествия от ГСЧС работают 5 водолазов и 1 катер. Также на месте происшествия работу ведут следственно-оперативная группа Печерского и Главного управлений полиции, работники отдела полиции в речном порту Киева и патрульные полицейские.

Кроме этого, после инцидента в полиции предупреждали, что в связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе, движение транспорта затруднено. Полицейские призвали водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.