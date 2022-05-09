На "Азовстали" могут оставаться гражданские: в бомбоубежищах, где обломками заблокировало выходы

Ситуация в Мариуполе продолжает оставаться сверхсложной. В заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.

Об этом сообщил экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Читайте также Мариуполь – сердце Украины, и если оно остановится, наступит страшная тьма – жена "Редиса"

В заваленных бункерах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские

По словам Жорина, мир не полностью отдает себе отчет, что в Мариуполе буквально происходит геноцид – россияне уже убили тысячи украинцев и сейчас пытаются прямо на глазах у всего мира уничтожить тех, кого они окружили. Экс-командир полка защитников Мариуполя рассказал, что появилась информация, что на "Азовстали" остаются гражданские люди.

Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить, сколько там вообще осталось живых людей и сколько их там было в общем. Поэтому сейчас мы не можем точно утверждать, сколько еще людей осталось на территории завода "Азовсталь",

– подчеркнул Жорин.

Военный добавил, что вместо того, чтобы реагировать и делать реальные вещи, мир сегодня снова очень хило наблюдает и реагирует, и, кажется, не понимает, что каждый час, пока они думают, наблюдают, там умирают люди. Это, по мнению Жорина, должно быть и на их совести.

К слову, экс-командир полка защитников Мариуполя отметил, что верит в возможность полностью эвакуировать медиков, раненых и военных из "Азовстали", иначе не видит никакого смысла.

Актуальная ситуация в Мариуполе: коротко

Под Мариуполем русские оккупанты продолжают свозить в братскую могилу тела горожан. Видео одного из таких массовых захоронений опубликовал Мариупольский городской совет. На нем видны сотни мешков, в которых, вероятно, лежат тела убитых мирных жителей. На фоне работает экскаватор, который, вероятно, выкапывает яму для братской могилы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что количество погибших гражданских жителей в Мариуполе может быть значительно больше, чем 20 тысяч.

Между тем оккупанты заявили, что из полностью разрушенного Мариуполя они планируют сделать "курорт". Такое циничное заявление осмелился сделать главарь так называемой ДНР Денис Пушилин, впоследствии его также подхватили российские пропагандистские СМИ.

Не пропустите – оккупанты готовятся применить химическое оружие на "Азовстали": смотрите видео

Полное интервью с Максимом Жориным вскоре читайте на сайте 24 канала.