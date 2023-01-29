На Бахмутском и Угледарском направлениях ситуация очень жесткая: новое обращение Зеленского
29 января 2023, 20:36Читати новину українською
Украинские защитники продолжают сдерживать нашествие российских кафиров. Президент Владимир Зеленский 29 января записал традиционное обращение, в котором рассказал о ситуации на фронте.
Глава государства провел сегодня очередное заседание Ставки. 24 Канал. Основное внимание, конечно, уделили ситуации на фронте, прежде всего – на Донбассе и на южных направлениях.