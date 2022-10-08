На Бахмутском направлении – очень тяжелые бои, однако воины держат позиции, – Зеленский

Украинские защитники удерживают позиции на Донбассе. Однако президент Владимир Зеленский рассказал, что на 8 октября очень тяжелые бои идут на Бахмутском направлении.

На этом направлении – сложно. Об этом президент отметил в традиционном обращении.

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Зеленский отметил воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество и стойкость именно на этом направлении.

Спасибо всем нашим зенитчикам и каждому, кто причастен к противовоздушной обороне Украины,

– добавил президент.

Какая ситуация под Бахмутом

В Генштабе ВСУ 8 октября сообщили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях. В частности, периодически наступает именно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Верхнекаменское, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк.