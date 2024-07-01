Блэкаут на Белгородщине: в сети показали моменты взрывов на подстанции
В сети показали момент взрыва на подстанциях под Белгородом. РосСМИ писали, что именно в результате атаки дронов в регионе исчез свет.
Утром 1 июля губернатор Белгородской области заявил, что якобы "есть повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение". В телеграмм-каналах написали, что без света почти 90% региона, пишет 24 Канал.
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Как дроны атаковали подстанцию на Белгородщине
Момент взрыва на подстанции в Старом Осколе,
– объяснили в российском телеграм-канале.
По данным российского СМИ, мощный взрыв раздавался в районе села Незнамово Старооскольского района Белгородской области, где и размещены подстанции.
Звуки взрывов слышали ориентировочно в 2:00 1 июля. После этого – прозвучало еще несколько взрывов.
Атака на подстанции россиян: смотрите видео
Российское издание уточнило, что беспилотники, которые атаковали подстанцию, россияне пытались тщетно сбить из стрелкового оружия. Именно эту стрельбу слышно на опубликованных кадрах.
Впоследствии в сети обнародовали еще одно видео, на котором также видно вспышку и детонацию на подстанции в Старооскольском городском округе.
Еще одно видео взрывов на Белгородщинени: смотрите видео
Кстати, власти обещают людям вернуть свет до 13 часов 1 июля. По состоянию на 10:52 у россиян не работали светофоры, были проблемы с водой, интернетом и автобусами.
В районе атаки дронов – две крупнейшие электроподстанции
В одном из российских телеграмм-каналов, написали, что взрывы прогремели в Старом Осколе, где размещены две крупнейшие в Белгородской области электроподстанции. В частности, говорится о:
- подстанции на 750 киловатт "Металлургическая" с мощностью 3 650 мегавольт-ампер (МВА) – крупнейшей в Белгородской области и одной из крупнейших в Европе;
- подстанции "Старый Оскол", которая имеет мощность 1 930 мегавольт-ампер (МВА).
Россияне заявили, что оба энергообъекта входят в схемы выдачи мощности Курской и Нововоронежской АЭС и обеспечивают связь Курской и Воронежской энергосистем.