На Белгородщине продолжаются активные бои: Легион показал свежие кадры уничтожения оккупантов

Бойцы русского добровольческого батальона ведут бои недалеко от Шебекино. Добровольцы показали новые видео бои с российской армией на территории Белгородской области.

Бойцы добровольческого батальона показали "охоту" на вражескую пехоту и технику, которую армия России прячет в посадках.

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В районе Новой Таволжанки продолжаются активные бои. Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий. Скоро мы вместе с собратьями из РДК принесем мир на всю Россию! А пока – продолжаем бой,

– говорится в сообщении к видео.

К слову, в РДК отмечали, что реакция россиян была совершенно неадекватна, когда они начали рейд. Только через несколько часов начало появляться организованное сопротивление.

"Если бы мы ставили более глубокую цель операции – смогли бы дойти до Белгорода", – отметил лидер легиона Цезарь.

Представитель "Свободы России" отметил, что военные России стреляют по повстанцам, но больше этого страдает мирное население Белгородской области.

Они стреляют и разрушают не столько нас, сколько дома местных жителей и свою собственную территорию. Демонстрируя, что Кремлю безразлично, кого убивать – украинцев или россиян. Чтобы держать власть в своих руках,

– подытожил российский доброволец.