На борту уничтоженного "Сергея Котова" должен быть вертолет: источники сказали, какого типа

Украина уничтожила в Черном море российский патрульный корабль Сергей Котов. На его борту должен был быть вертолет.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что атака по судну в таком случае – это два в одном. То есть, вероятно, вертолет также ушел под воду, пишет 24 Канал.

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Что известно о вертолете на борту "Сергея Котова"

Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты точно проводили эвакуацию личного состава после удара по кораблю "Сергей Котов". И события происходили ночью при низкой температуре воды и, учитывая повреждения корабля, говорить, что большинство экипажа спаслось не приходится.

Представитель объяснил, что, вероятнее всего, потери у россиян серьезные. По состоянию на 12:25 5 марта информация верифицируется, она одна из самых сложных, ведь Россия скрывает потери.

И, кстати, у него на борту еще должен был быть вертолет. Поэтому в принципе это тот случай "2 в 1", зачем платить больше,

– добавил спикер.

По его словам, железнодорожное сообщение на Крымском мосту россияне остановили еще 4 марта, однако они делают так каждый раз при опасности.

Оккупанты подтвердили, что на борту судна был вертолет

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора россиян после атаки на корабль "Сергей Котов". В частности, на записи командир 184-й бригады кораблей охраны водного района России, в чьем подчинении был корабль, рассказал все детали.

Оккупант отметил еще в начале разговора, что в России уже и так все знают, однако продолжил рассказывать об их "трагической" ночи. В частности, ориентировочно в 00:50 5 марта 5 безэкипажных катеров атаковали малый патрульный корабль "Сергей Котов", который нес боевое дежурство по противовоздушной обороне. Он был на управлении командира 184-й бригады кораблей охраны водного района России.

Там и вертолет был... Сам корабль, бл***ь, с вооружением, АК-176 630,

– заявил вражеский командир.

ГУР опубликовало перехват разговора оккупантов: аудиозапись

Какое воздушное судно было на борту "Сергея Котова"

Источники УП сообщили, что на борту корабля находился корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 (Ка-27 – это дальнейшее развитие вертолета). Его ВСУ также уничтожили.

Журналисты отметили, что на патрульных кораблях этого проекта для размещения палубной авиации есть:

вертолетная площадка,

ангар,

емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Источник "РБК-Украина" заявил, что на борту "Сергея Котова" точно был вертолет. Однако уточняют, был ли это Ка-29, или Ка-27.

Вероятно, это был именно Ка-27. Большинству экипажа корабля удалось эвакуироваться – в районе 50 человек. Более 7 погибших и около 6 тяжелораненых,

– заявил собеседник.

Коротко об уничтожении "Сергея Котова"