Таинственный россиянин на борту разбитого вертолета президента Ирана

Днем 19 мая была потеряна связь с вертолетом Bell-214, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. После долгих часов спасательной операции, в которой неожиданно вызвалась участвовать даже Россия, обломки вертолета и тела погибших пассажиров были найдены в районе деревни Узи.

Все молчат о девятом погибшем

Оказалось, что в этой истории не все так просто, как казалось на первый взгляд.

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Дело в том, что на борту вертолета, кроме представителей Ирана, был еще один иностранец, о котором практически никто не упоминает. Это был гражданин России, некий Кручев.

О девятом погибшем пассажире президентского Bell-214 сообщили лишь некоторые иранские СМИ, после чего забыли о нем напрочь. Также были сообщения в нескольких иностранных, в частности, грузинском интернет-издании Business Media и индийском Lokmat Times.

В свою очередь, ни одно российское СМИ не сообщало о россиянине на борту иранского вертолета, потерпевшего авиакатастрофу в провинции Восточный Азербайджан.

Россиянин мог быть причастен к ядерной программе Ирана

Весьма примечательно, что после катастрофы в России значительно оживились.

Посол Ирана в Москве заявлял изданию IRNA, что российский президент Владимир Путин поздно вечером 19 мая провел с ним встречу. На ней также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава российского генштаба Валерий Герасимов, советник президента Игар Левитин, глава МЧС Александр Куренко и один из высокопоставленных чиновников ФСБ, имя которого посол не назвал.

Важно Гибридная война России против НАТО набирает обороты

То есть всю эту толпу собрали только для того, чтобы выразить обеспокоенность судьбой иранского лидера Ибрагима Раиси и предложить помочь в поисках?

Не исключено, что некий Кручев был непосредственно причастен к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. Сокрытие его присутствия на борту Bell-214 было очень важным для России, а о судьбе именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь.

Собственно... Кто ты, мистер Кручев?