На Буковине обломки дрона вызвали пожар и повредили 3 жилых дома
25 мая 2023, 09:11Читати новину українською
Источник:Руслан Запаранюк
Ночью 25 мая вражеский дрон залетел в Черновицкую область. К счастью, силам ПВО удалось его сбить.
Уже утром в ОВА сообщили о последствиях атаки. По словам главы ОВА Руслана Запаранюка, запуски зафиксировали с северного и южного направлений.
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Последствия атаки
Над территорией Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник. В 4:18 в Днестровском районе Черновицкой области в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гараже.
Кроме того, обломки вражеского беспилотника повредили 3 жилых дома и две линии электропередач. В настоящее время 140 абонентов в Днестровском районе отключены от электроснабжения.
К счастью, жертв или пострадавших нет.
Россия снова пыталась атаковать Украину: коротко
- В ночь на 25 мая российские оккупанты запустили на территорию Украины 36 дронов-камикадзе. К счастью, нашим силам ПВО удалось сбить все вражеские цели. Добавим, что 22 "Шахеда" обезвредили в небе над западными областями.
- Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киев оккупанты запускали атакующие дроны группами и с интервалами. В общей сложности тревога здесь длилась более 3 часов. Это была уже 12 атака на столицу за месяц.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что дроны направили с Юга, из северных регионов. Также Игнат отметил, что на этот раз не зафиксированы запуски дронов с территории Беларуси. Насчет Приднестровья еще нужно выяснять. Вражеские беспилотники шли по границе.
- Добавим, что взрывы слышали жители Львовщины. Там обезвредили 10 "Шахедов".