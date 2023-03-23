Хотят быть свободными: на Буковине семья отказалась от паспортов
Источник:"Молодой буковинец"
В Черновицкой области семья решила отказаться от гражданства. Они ведь "не согласны быть гражданином, физическим лицом с идентификационным кодом, с заключенными обязанностями".
Газета "Карпаты" написала, что именно поэтому Дмитрий и Богдан Попьюки обратились в миграционную службу с заявлением о прекращении их гражданства, пишет 24 Канал. Живёт семья в селе Самакова Вижницкого района Черновицкой области.
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Что известно о семье на Буковине
Наша семья не может не обращать внимание на деятельность государства, которое давно не двигается с народом, издеваются над ним неправовыми постановлениями. Мы открыто заявляем, что, будучи человеком с момента рождения, каждый имеет право быть человеком в статусе человека в Верховенстве Права человека,
– заявил Дмитрий.
В семье также отметили, что отрекаются от гражданства украинского государства и отказываются от принятия гражданства.
Следует отметить, что у семьи есть 13-летний сын и 16-летняя дочь. Тем не менее единственные документы на всю семью – это так называемое "подтверждение человека". То есть пластиковая карточка, где указан статус, время и место рождения, фамилия и имя, место фиксации имущественными правами, местонахождение и сведения о родственниках.
Что этому предшествовало
- В 2022 году СМИ уже писали о семье Попьюков. Тогда они с пятью детьми переехали жить в горы, куда даже по машине добраться сложно.
- В программе "Касается каждого" рассказывали, что семья воспитывала пятерых детей. В частности, троих сыновей и дочь они перевели на семейную форму обучения, а старший сын даже не успел закончить 11-й класс.
- К сожалению, самый младший сын Матвей, родившийся с тяжелой генетической болезнью – муковисцидозом, умер. В это время на семью обратили внимание.
- Известно, что семья питалась только натуральными продуктами и владела собственным хозяйством.
- Кроме того, семья не отправляла своих детей в школу. Все из-за вроде бы "негативное влияние школы на их развитие".