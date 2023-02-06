На Буковине намело до полуметра снега и осадки не стихают: фото последствий

В Черновицкой области 6 февраля продолжает бушевать мощный циклон. В регионе – снегопады и гололедица. Дорожники работают круглосуточно, чтобы обеспечить проезд.

Так, уже третьи сутки буковинские дорожники ликвидируют последствия непогоды. Сложная ситуация была на выходных.

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В частности, замело участок трассы М-19 в направлении МАПП "Порубное". Следовательно образовалось скопление грузовиков. Фуры ждали своей очереди пересечения границы, а спецтехника не имела возможности надлежаще и оперативно расчистить дорогу.

Пока осадки не утихают. Местами намело почти до полуметра снега. Ночью проезд обеспечивали 120 рабочих ГП "Черновицкий облавтодор" и 63 единицы техники.

Водители пытались проскочить

Отмечают, что работы дорожникам прибавляли водители грузовиков. Они пытались проскочить по встречной полосе, затем блокировали проезжую часть.

Из-за этого образовывались пробки и снегоуборочная техника не могла проехать, чтобы расчистить и подсыпать дорогу. Спецтехника все еще работает, поэтому водителей просят уступать в движении, водителям грузовиков советуют переждать непогоду.

Дороги на Буковине / Фото Службы автомобильных дорог в Черновицкой области:

На Прикарпатье – тоже ненастье

В Ивано-Франковской области также продолжаются снегопады, пишет глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Она сообщила, что затруднен проезд к селам Перекрестное, Черетов Верховинского района, также по Заболотовской ТГ.

Более того, синоптики прогнозируют снег еще несколько дней. Поэтому водителям и пешеходам следует быть осмотрительными.