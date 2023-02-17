В России продолжается сезон пожаров и взрывов. В этот раз взрыв прогремел в Самарской области. Стране-террористу уже не хватает фантазии, чтобы в очередной раз перефразировать "потерь нет", поэтому о жертве таки сообщили.

РосСМИ заявили, что погиб по меньшей мере один человек, сообщает 24 Канал. Кроме того, сообщают о трех пострадавших. Детали об их состоянии не раскрывают.

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Что известно о взрыве

По данным, которые публикуют СМИ страны-террориста, взрыв произошел в одном из цехов Чапаевского механического завода. Именно там производят детонаторы и взрывчатку. Сообщается, что причиной "хлопка" и стала детонация взрывчатки.

В настоящее время активно ищут виновного. В сети вспоминают любимые российские "отмазки" о "неудачно покуривших" и работе "легендарной ПВО".

Взрывы и пожары в России – главное