"Россия усилила наступление по всей линии фронта": интервью с командиром экипажа БПЛА "Тайфун"

Россия усилила наступательные действия по всей линии фронта. На Харьковщине оккупанты еще накапливают силы, а на Сумщине уже активно переходят в наступление. В то же время самым горячим направлением на фронте остается Покровский. Враг хочет обойти город Покровск.

Командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным "Фельд" в интервью 24 Каналу рассказал об оперативной ситуации на Покровском направлении, главной цели россиян и об использовании дронов. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Россияне пытаются просачиваться в ряды ВСУ

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении? Какую тактику применяют россияне?

Тактика россиян по большей части остается неизменной. Это тактика малых штурмовых групп, но в комбинации с использованием легкого автотранспорта. Она заключается в том, что россияне выдвигаются малыми штурмовыми группами по несколько человек, иногда по одному даже. Они делают это с большой интенсивностью: каждые 2 – 3 часа выдвигаются новые группы.

Россияне пытаются просачиваться сквозь наши ряды, не ставят своей целью штурмовать даже позиции, а имеют задачу просто дойти до этих позиций, найти какое-то укрытие, спрятаться и находиться там, пока не подойдет или подкрепление, или их коллеги не подвезут боеприпасы либо другое обеспечение. Они комбинируют эти атаки и штурмы с использованием легкого автотранспорта.

Все видели видеоматериалы о том, как враг использует мототранспорт. Сначала это казалось забавным зрелищем, но в принципе враг на практике доказал, что это может существовать. Это довольно неплохой инструмент для того, чтобы быстро и маневренно добраться до позиции и доставить личный состав, боекомплект или обеспечение. Это тактика малых штурмовых групп и использования легкого автотранспорта.

Полное интервью с командиром экипажа БПЛА "Тайфун": смотрите видео

Однако надо учитывать то, что враг совершенно не жалеет свой личный состав, то есть для него это абсолютно бесконечный мобилизационный ресурс, для него люди – это цифры на карте, поэтому он не считается с потерями. Людей посылают на бессмысленные штурмы. Это не какие-то профессионалы, а мобилизованные люди, которых бросают без подготовки, без каких-то супернавыков и способностей. Их главная задача – это истощать нашу первую линию и эшелоны для того, чтобы потом уже за ними шли обученные военные и могли выполнять более профессиональные действия.

Какая сейчас главная цель россиян на Покровском направлении? Как дела с использованием беспилотников: их стало больше? Как с дронами на оптоволокне: продолжают ли они применять их дальше?

Если говорить технологическим языком обо всех стадиях войны от начала полномасштабного вторжения, то 2022 год был годом Mavic, 2023-й год – годом FPV, 2024-й – годом бомберов, а 2025 год – это период сочетания всех этих средств, а также новых технологий.

Если раньше у нас было очень огромное преимущество в таких высокотехнологичных и инновационных средствах, то в принципе сейчас враг очень сильно наращивает свои возможности, инновации и технологии. Говорится об FPV-средствах, бомберах и БПЛА самолетного типа.

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Россияне используют тандем, когда разведчик работает вместе с ударным средством или самолетного типа, или, например, FPV-средствами. Враг очень часто использует дроны на оптоволокне, но они стабильно представляют угрозу для личного состава как первой линии, так и второй и третьей.

Очень часто враг использует средства оперативного уровня разведки, а также оперативного уровня поражения. в частности "Ланцеты" и другие огневые средства. Это представляет очень большую опасность для нашего личного состава.

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Однако совершенствуется и работает над развитием, технологиями и инновациями не только враг, но и мы также пытаемся находить различные способы противодействия. Если еще год назад воздушные бои казались чем-то невозможным или супертехнологическим, то сегодня это наша реальность. Никого уже не удивить противоборством FPV или крылом против крыла в воздухе.

Враг работает, его нельзя недооценивать. Оккупанты постоянно пытаются просачиваться, находить и влезать в межпозиционное пространство. То есть пространство, где работает стык различных подразделений, в частности Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины. Это также очевидные вещи. Мы стараемся этого избегать и находить способы противодействия.

Цель оккупантов на Покровском направлении

Враг пытается как-то повторить нашу разработку "Бабу Ягу", ведь она действительно показывает огромную эффективность. Видели ли вы, что они пытаются использовать что-то похожее, или пока у них таких разработок нет?

Я не буду говорить про всю линию фронта. Из того, что мы наблюдаем на том участке фронта, где мы работаем (Покровское направление – 24 Канал). Враг поставил себе значительную и очень мощную цель перерезать логистику, что касается обеспечения и снабжения в город Покровск.

Поэтому он атакует западнее Покровска, пытается перерезать трассу Павлоград – Покровск, выходит на населенные пункты Удачное и Котлино. Там ведутся очень жесткие бои, участвуют подразделения Национальной гвардии, которые героически стоят там и ведут эти бои.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Враг пытается перерезать эту логистику в нашем тылу с помощью различных средств БПЛА. Наиболее активно там работают ударные средства самолетного типа, то есть "Ланцет". Также очень активно враг использует FPV. Что касается бомберов, или БПЛА мультироторного типа, то мы наблюдаем, что враг не очень много их использует.

Что касается так называемых дронов класса "Баба Яга", то есть мультироторов, то в этом плане значительное преимущество на стороне Сил безопасности и обороны Украины.

Россияне используют дроны с машинным зрением

Издание Defense Express пишет, что россияне увеличили дальность своего полностью автономного дрона-камикадзе до 100 километров. Ранее он мог лететь до 30 километров, но теперь значительно возросло это расстояние. Он может самостоятельно атаковать цель благодаря алгоритмам машинного зрения. Насколько это сейчас является проблемой для нас, насколько много этих дронов летит? Вы их встречали?

Враг постоянно экспериментирует, так же делаем и мы. Встречаются на поле боя также не полностью готовые образцы вооружения и военной техники, в том числе и те средства, которые вы назвали. В целях безопасности мы не будем раскрывать, какие средства использует враг на нашем направлении, чтобы не облегчать ему работу, но враг активно использует БПЛА, в том числе и с машинным зрением.

То есть они связываются в так называемый рой и пытаются после того, как захватили цель, долететь до нее, хоть глуши или не глуши его. Но и в таких разработках есть определенные нюансы, можно с ними бороться. Будем стараться это делать.

На каком этапе можно все-таки их ликвидировать, пока они еще не связались, как вы говорите, в рой? Можно ли как-то прервать российскую операцию?

Если это касается FPV, то их можно уничтожать как на этапе самого подлета, так и после захвата. Наши специалисты работают над тем, чтобы средства радиоэлектронной борьбы не давали им доходить до определенной цели. Но никто не отменял и механические средства, физически не дающие возможности соответствующему БПЛА дойти до захваченной им цели.

Россияне сейчас вместо массированных ударов крылатыми ракетами переходят к налетам более дешевыми шахедами. Они увеличивают их боевую часть. Есть ли случаи применения их на фронте или они больше используют их именно для поражения гражданских объектов?

Враг использует тактику терроризма, то есть он применяет соответствующие средства больше против объектов гражданской инфраструктуры и населения. Именно с целью запугивания, а также с целью ослабления морально-психологического духа гражданского населения. Это приводит к тому, что люди устают от войны.

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На фронте их использование тоже есть, но процентное соотношение, например, к огневым средствам, артиллерии, FPV-средствам или ударным крыльям весьма незначительное.

Если говорить в целом, выросло ли за последние полгода количество атак российскими беспилотниками? Наращивают ли россияне производство дронов?

Если сравнивать наступательную кампанию на Бахмутском и Покровском направлениях, то это колоссальная разница, поскольку на Бахмутском направлении у врага еще не было такого преимущества. Преимущество было точно на нашей стороне, и количественное, и качественное как в самих средствах, так и в подготовке и тактике их использования.

Но враг не стоит на месте, он изучает лучшие и худшие практики и использует их также против нас. Работая на Покровском направлении сегодня, можно смело отметить то, что у врага достаточно качественные средства как разведки, так и огневого поражения.

У него достаточно активно развивается тактика применения, то есть это не бездумный запуск каких-то непонятных, собранных в гараже дронов-камикадзе или тех же самых средств мультироторного типа. Это квалифицированная работа нормальных инженеров взрывотехников, качественных специалистов, которые работают, совершенствуются, которые смотрят на то, как мы противодействуем и как противодействовать нам.

Количественно враг пытается создать огневой вал из средств БПЛА различного типа и так не дать нам возможности нормально обороняться. Враг использует тактику истощения. Он пытается постоянно истощать первую линию обороны для того, чтобы его зэки, мобилизованные люди, которые брошены просто на штурм, пытались просто дойти хотя бы до тех позиций, которые им задали.

О весенне-летнем наступлении России

Чего нам больше всего не хватает, в чем нам нужно совершенствоваться и какой техники, возможно, не достает войску?

Прежде всего враг делает ставку на количество, а мы делаем ставку на качество. То есть если враг делает ставку на то, чтобы взять большим мобилизационным ресурсом, дешевизной средств и так далее, то мы делаем ставку на более качественные средства. Да, они будут в ограниченном количестве, но будут лучше по характеристикам, по своим качествам. Соответственно, такие средства требуют более тщательной подготовки как инструкторского, так и личного состава, который будет с ним работать.

Поэтому, вероятно, это время, к сожалению. Нам не хватает времени для того, чтобы качественно это все делать. Делаем лучшее, что можем в тех условиях, в которых мы есть. Работаем с тем, что у нас есть. И обязательно победа будет за нами, ведь с нами правда.

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении? Начал ли агрессор весенне-летнее наступление или пока вы видите, что он готовит для этого подразделения?

Враг однозначно начал наступление по всей линии фронта. Это касается не только Покровского, но и Харьковского направления, где враг сейчас еще накапливает силы. Также на Сумщине враг уже активно переходит в наступление. Но самое активное направление – Покровское. Враг постоянно атакует, в том числе и во время так называемого перемирия, которое он объявлял. Мы видели, как враг накапливал силы, как осуществлял инженерные действия и пытался прорываться, используя мототехнику.

Враг не то что перешел в наступление, он даже и не останавливался. Он только усилил свои действия, а также продолжает наращивать свои возможности. Это заметно по тому количеству пехоты, которая наступает, и по тем средствам БПЛА, которые враг активно применяет. Это заметно из общей оперативной обстановки.

Цель россияне себе поставили логистически обойти город Покровск. Учитывая то, как они сейчас действуют, можно предположить, что Россия делает на это большую ставку и активно работает в этом направлении. Для нее человеческие потери – это ничего, для нее люди – это цифры в Excel или просто на карте, поэтому она не считается с этими потерями и постоянно атакует.

Верят ли военные в перемирие

Я так понимаю, что военные не сильно верят в прекращение боевых действий или в то, что российский диктатор пойдет на 30-дневное перемирие. По крайней мере не видите ли вы таких признаков и точно ли военные не готовятся к этой паузе?

По моему личному мнению, наша задача как военнослужащих, которые принимали присягу, – это достойно выполнять свою работу. Соответственно, пока наше военно-политическое руководство занимается своим делом и переговорами, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить наиболее выгодные позиции для соответствующих переговоров и политических дискуссий.

Поэтому мы делаем свою работу. Отступать никто не собирается. Это наша земля. Отступать нам некуда. И, как говорил Валерий Федорович (Залужный – 24 Канал), как бы тяжело нам не было, нам точно не будет стыдно.