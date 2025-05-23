Росія посилила наступальні дії по всій лінії фронту. На Харківщині окупанти ще накопичують сили, а на Сумщині вже активно переходять у наступ. Водночас найгарячішим напрямком на фронті лишається Покровський. Ворог хоче обійти місто Покровськ.

Командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" із позивним "Фельд" в інтерв'ю 24 Каналу розповів про оперативну ситуацію на Покровському напрямку, головну ціль росіян і про використання дронів. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

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Росіяни намагаються просочуватися в ряди ЗСУ

Яка натепер ситуація на Покровському напрямку? Яку тактику застосовують росіяни?

Тактика росіян більшою мірою залишається незмінною. Це тактика малих штурмових груп, але у комбінації з використанням легкого автотранспорту. Вона полягає в тому, що росіяни висуваються малими штурмовими групами по декілька осіб, іноді по одному навіть. Вони роблять це з великою інтенсивністю: кожні 2 – 3 години висуваються нові групи.

Росіяни намагаються просочуватися крізь наші ряди, не ставлять собі за мету штурмувати навіть позиції, а мають завдання просто дійти до цих позицій, знайти якесь укриття, заховатися і перебувати там, допоки не підійде або підкріплення, або їхні колеги не підвезуть боєприпаси чи інше забезпечення. Вони комбінують ці атаки та штурми з використанням легкого автотранспорту.

Усі бачили відеоматеріали про те, як ворог використовує мототранспорт. Спочатку це здавалося кумедним видовищем, але в принципі ворог на практиці довів, що це може існувати. Це досить непоганий інструмент для того, щоб швидко і маневрово дістатися до позиції й доставити особовий склад, боєкомплект або забезпечення. Це тактика малих штурмових груп та використання легкого автотранспорту.

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Однак треба зважати на те, що ворог абсолютно не жаліє свій особовий склад, тобто для нього це абсолютно нескінчений мобілізаційний ресурс, для нього люди – це цифри на карті, тому він не рахується з втратами. Людей посилають на безглузді штурми. Це не якісь професіонали, а мобілізовані люди, яких кидають без підготовки, без якихось супернавичок і здібностей. Їхня головна задача – це виснажувати нашу першу лінію та ешелони для того, щоб потім вже за ними йшли навчені військові та могли виконувати більш професійні дії.

Яка натепер головна ціль росіян на Покровському напрямку? Як справи з використанням безпілотників: їх побільшало? Як із дронами на оптоволокні: чи вони далі продовжують їх застосовувати?

Якщо говорити більш технологічно про всі стадії війни від початку повномасштабного вторгнення, то 2022 рік був роком Mavic, 2023-й – роком FPV, 2024-й – роком бомберів, а 2025 рік – це період поєднання всіх цих засобів, а також нових технологій.

Якщо раніше в нас була дуже величезна перевага в таких високотехнологічних та інноваційних засобах, то в принципі зараз ворог дуже сильно нарощує свої спроможності, інновації та технології. Мовиться про FPV-засоби, бомбери та БпЛА літакового типу.

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Росіяни використовують тандем, коли розвідник працює разом з ударним засобом або літакового типу, або, наприклад, FPV-засобами. Ворог дуже часто використовує дрони на оптоволокні, але вони стабільно становлять загрозу для особового складу як першої лінії, так і другої та третьої.

Дуже часто ворог використовує засоби оперативного рівня розвідки, а також оперативного рівня ураження. зокрема "Ланцети" та інші вогневі засоби. Це становить дуже велику небезпеку для нашого особового складу.

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Однак вдосконалюється і працює над розвитком, технологіями та інноваціями не тільки ворог, але й ми також намагаємося знаходити різні способи протидії. Якщо ще рік тому повітряні бої здавалися чимось неможливим або супертехнологічним, то сьогодні це наша реальність. Нікого вже не здивувати протиборством FPV або крилом проти крила в повітрі.

Ворог працює, його не можна недооцінювати. Окупанти постійно намагаються просочуватися, знаходити й влазити в міжпозиційний простір. Тобто простір, де працює стик різних підрозділів, зокрема Національної гвардії та Збройних Сил України. Це також очевидні речі. Ми намагаємося цього уникати та знаходити способи протидії.

Ціль окупантів на Покровському напрямку

Ворог намагається якось повторити нашу розробку "Бабу Ягу", адже вона дійсно показує величезну ефективність. Чи бачили ви, що вони намагаються використовувати щось схоже, чи поки в них таких розробок немає?

Я не буду говорити про всю лінію фронту. З того, що ми спостерігаємо на тій ділянці фронту, де ми працюємо (Покровський напрямок – 24 Канал). Ворог поставив собі значну і дуже потужну мету перерізати логістику, що стосується забезпечення і постачання до міста Покровськ.

Тому він атакує західніше від Покровська, намагається перерізати трасу Павлоград – Покровськ, виходить на населені пункти Удачне та Котлине. Там ведуться дуже жорсткі бої, беруть участь підрозділи Національної гвардії, які героїчно стоять там і ведуть ці бої.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Ворог намагається перерізати цю логістику в нашому тилу за допомогою різних засобів БпЛА. Найбільш активно там працюють ударні засоби літакового типу, тобто "Ланцет". Також дуже активно ворог використовує FPV. Щодо бомберів, тобто БпЛА мультироторного типу, то ми спостерігаємо, що ворог не дуже багато їх використовує.

Що стосується так званих дронів класу "Баба Яга", тобто мультироторів, то тут суттєва перевага на боці Сил безпеки та оборони України.

Росіяни використовують дрони з машинним зором

Видання Defense Express пише, що росіяни збільшили дальність свого повністю автономного дрона-камікадзе до 100 кілометрів. Раніше він міг летіти до 30 кілометрів, але тепер дуже збільшилася ця відстань. Він може самостійно атакувати мету завдяки алгоритмам машинного зору. Наскільки це сьогодні є проблемою для нас, наскільки багато цих дронів летить? Чи ви їх зустрічали?

Ворог постійно експериментує, так само робимо і ми. Зустрічаються на полі бою також не повністю готові зразки озброєння та військової техніки, зокрема і ті засоби, які ви назвали. З метою безпеки ми не будемо розкривати, які засоби використовує ворог на нашому напрямку, щоб не полегшувати йому роботу, але ворог активно використовує БПЛА, зокрема і з машинним зором.

Тобто вони зв'язуються у так званий рій і намагаються після того, як захопили ціль, долетіти до неї, хоч глуши чи не глуши його. Але і в таких розробках є певні нюанси, можна з ними боротися. Будемо намагатися це робити.

На якому етапі можна все-таки їх ліквідувати, поки вони ще не зв'язалися, як ви кажете, у рій? Чи можна якось перервати російську операцію?

Якщо це стосується FPV, то їх можна знищувати як на етапі самого підльоту, так і після захоплення. Наші фахівці працюють над тим, щоб засоби радіоелектронної боротьби не давали їм доходити до визначеної цілі. Але ніхто не скасовував і механічні засоби, що фізично не дають можливості відповідному БпЛА дійти до захопленої ним цілі.

Росіяни зараз замість масованих ударів крилатими ракетами переходять до нальотів дешевшими шахедами. Вони збільшують їх бойову частину. Чи є випадки застосування їх на фронті чи вони більше використовують їх саме для ураження цивільних об'єктів?

Ворог використовує тактику тероризму, тобто він застосовує відповідні засоби більше проти об'єктів цивільної інфраструктури та населення. Саме з метою залякування, а також із метою послаблення морально-психологічного духу цивільного населення. Це призводить до того, що люди втомлюються від війни.

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На фронті їх використання теж є, але відсоткове співвідношення, наприклад, до вогневих засобів, артилерії, FPV-засобів або ударних крил досить несуттєве.

Якщо говорити загалом, чи зросла за останні пів року кількість атак російськими безпілотниками? Чи нарощують росіяни виробництво дронів?

Якщо порівнювати наступальну кампанію на Бахмутському та Покровському напрямках, то це колосальна різниця, оскільки на Бахмутському напрямку у ворога ще не було такої переваги. Перевага була точно на нашому боці, і кількісна, і якісна як у самих засобах, так і в підготовці та тактиці їх використання.

Але ворог не стоїть на місці, він вивчає найкращі та найгірші практики та використовує їх також проти нас. Працюючи на Покровському напрямку сьогодні, можна сміливо відзначити те, що у ворога досить якісні засоби як розвідки, так і вогневого ураження.

У нього досить активно розвивається тактика застосування, тобто це не бездумний запуск якихось незрозумілих, зібраних у гаражі дронів-камікадзе або тих же самих засобів мультироторного типу. Це кваліфікована робота нормальних інженерів вибухотехніків, якісних спеціалістів, які працюють, вдосконалюються, які дивляться на те, як ми протидіємо та як протидіяти нам.

Кількісно ворог намагається створити вогневий вал із засобів БпЛА різного типу і так не дати нам можливості нормально оборонятися. Ворог використовує тактику виснаження. Він намагається постійно виснажувати першу лінію оборони для того, щоб його зеки, мобілізовані люди, які кинуті просто на штурм, намагалися просто дійти хоча б до тих позицій, що їм задали.

Про весняно-літній наступ Росії

Чого нам найбільше бракує, в чому нам потрібно вдосконалюватися і якої техніки, можливо, не вистачає війську?

Насамперед ворог робить ставку на кількість, а ми робимо ставку на якість. Тобто якщо ворог робить ставку на те, щоб взяти великим мобілізаційним ресурсом, дешевизною засобів і так далі, то ми робимо ставку на якісніші засоби. Так, вони будуть в обмеженій кількості, але будуть краще за характеристиками, за своїми якостями. Відповідно, такі засоби потребують більш ретельної підготовки як інструкторського, так і особового складу, який буде з ним працювати.

Тому, певно, це час, на жаль. Нам не вистачає часу для того, щоб якісно це все робити. Робимо найкраще, що можемо в тих умовах, у яких ми є. Працюємо з тим, що в нас є. І обов'язково перемога буде за нами, адже з нами правда.

Яка нині ситуація на Покровському напрямку? Чи розпочав агресор весняно-літній наступ чи поки що ви бачите, що він готує для цього підрозділи?

Ворог однозначно розпочав наступ по всій лінії фронту. Це стосується не тільки Покровського, але і Харківського напрямку, де ворог нині ще накопичує сили. Також на Сумщині ворог уже активно переходить у наступ. Але найактивніший напрямок – Покровський. Ворог постійно атакує, зокрема і під час так званого перемир'я, яке він оголошував. Ми бачили, як ворог накопичував сили, як здійснював інженерні дії та намагався прориватися, використовуючи мототехніку.

Ворог не те що перейшов у наступ, він навіть і не зупинявся. Він тільки посилив свої дії, а також продовжує нарощувати свої спроможності. Це помітно по тій кількості піхоти, яка наступає, та по тих засобах БпЛА, які ворог активно застосовує. Це помітно із загальної оперативної обстановки.

Мету росіяни собі поставили логістично обійти місто Покровськ. З огляду на те, як вони нині діють, можна припустити, що Росія робить на це велику ставку й активно працює в цьому напрямку. Для неї людські втрати – це нічого, для неї люди – це цифри в Excel або просто на карті, тому вона не рахується з цими втратами та постійно атакує.

Чи вірять військові у перемир'я

Я так розумію, що військові не сильно вірять у припинення бойових дій чи в те, що російський диктатор піде на 30-денне перемир'я. Принаймні чи не бачите ви таких ознак і чи точно військові не готуються до цієї паузи?

На мою особисту думку, наше завдання як військовослужбовців, які складали присягу, – це гідно виконувати свою роботу. Відповідно, допоки наше військово-політичне керівництво займається своєю справою і переговорами, наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити найбільш вигідні позиції для відповідних переговорів і політичних дискусій.

Тож ми робимо свою роботу. Відступати ніхто не збирається. Це наша земля. Відступати нам нема куди. І, як казав Валерій Федорович (Залужний – 24 Канал), як би тяжко нам не було, нам точно не буде соромно.