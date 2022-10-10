На Черкасщине вечером силы ПВО сбили вражескую ракету и 2 беспилотника, а на Юге – Су-25

Российские убийцы пытались атаковать Черкасскую область беспилотниками. Два из них сбили над Каневским районом силы ПВО.

Об этом 10 октября написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Пока неизвестно о пострадавших, детали выясняют.

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Ситуация в Черкасской области

По словам Табурца, в Черкасском районе во время последней воздушной тревоги с 17:31 до 18:26 защитники сбили вражескую ракету. Известно, что ранен один человек. Также враг повредил около 20 частных домов.

Важно охраняться во время каждой тревоги! Даже сбитая ракета очень опасна. Особенно если она не взорвалась в воздухе. Берегите себя и родных! – подчеркнул Табурец.

Потери россиян в Херсонской области

В Службе связей с общественностью воздушного командования "Юг" рассказали, что 10 октября подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ликвидировало российский штурмовик Су-25. Это произошло примерно в 14:30 в Херсонской области.

Другие победы в Херсонской области

9 октября Вооруженные Силы ударили по БТГ российских оккупантов от 150 мотострелковой дивизии в Херсонской области. В Генштабе отметили, что удалось убить 520 россиян.

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Новые потери оккупантов

В Генштабе рассказали, что с 24 февраля погибли уже 62 870 россиян. За 9 октября защитники ликвидировали 370 врагов. Больше всего оккупантов погибло на Криворожском и Краматорском направлениях.

За предыдущие сутки захватчики потеряли 9 танков, 16 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, 1 ПВО, 1 самолет, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 крылатых ракеты, 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери захватчиков могут быть больше. Их трудно подсчитать из-за интенсивности боевых действий.

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