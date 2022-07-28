На Черниговщине – более 10 прилетов, людей просят не паниковать

российские убийцы атаковали Черниговскую область. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

Об этом 28 июля рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что жители Черниговской области с самого утра слышали взрывы.

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"Было слышать взрывы, "приходы". На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. По соображениям безопасности, я не буду говорить, где. Уточняется информация о жертвах и разрушениях. Если будет понятнее – обязательно об этом скажем", – рассказал руководитель ОВА.

Вячеслав Чаус обратился к жителям Черниговской области: смотрите видео​

Ситуация на границе

По словам Чауса, таким образом, враг поздравляет черниговчан с Днем Украинской Государственности. Он заверил, что врага обязательно отблагодарят за это. В то же время руководитель ОВА призвал не пренебрегать сигналами оповещения воздушной тревоги и максимально прятаться в укрытия.

Сейчас в эти минуты поступает много вопросов о происходящем на границе. В частности, не началась ли "новая фаза наступления врага". По состоянию на 7:12 на границе ситуация контролируемая. Есть обстрелы пограничья, они такие же, как и были последние несколько месяцев,

– рассказал Чаус.

Черниговщина готовится к вероятному наступлению

Дополнительно Чаус обратился к жителям Черниговской области относительно запрета посещения лесов. Он подчеркнул, что особенно это касается северных общин региона.

"Призываю не пренебрегать запретом. Это риск для жизни и здоровья. Мы готовимся встретить врага, если он во второй раз вздумает идти к нам", – сказал Чаус.