Повреждены квартиры на Черниговщине и пострадала в Сумской области: последствия падения обломков ракет
Источник:ГСЧС Украины
Россия ночью снова атаковала Украину из авиации. В этот раз обломки ракет упали в Черниговской, а также в Сумской областях.
Спасатели работают на месте, где 13 января на Черниговщине упали обломки российской ракеты. На месте работают экстренные службы и волонтеры.
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Обошлось без пострадавших
В результате падения обломков повреждений получили остекление окон и балконов в 20 квартирах многоквартирного дома, 23 частных дома и 4 магазина.
К счастью, обошлось без пострадавших. К работе привлекли 30 спасателей и 9 единиц техники. Кроме этого, там также развернули Пункт Несокрушимости. Там работают психологи ГСЧС.
В Сумской области пострадал человек
В результате обстрела Сумской области пострадал один человек. Спасатели оказали помощь 170 человек. Они закрыли пленкой 320 окон, в которых вылетели окна. Также демонтировано 440 окон и дверей, на высоте демонтировано 16 строительных конструкций.
Последствия обстрела Сумской области / Фото ГСЧС
В Чернигове от обстрела погибла собака
- Полиция документирует последствия вражеской атаки на жилые дома в Чернигове К счастью, среди пострадавших нет. Однако погибла собака.
- Он находился во дворе, который был ближе всего к эпицентру взрыва. Известно, что хозяева собаки уцелели.
- В полиции сообщили, что в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений. Одно из зданий разрушено.