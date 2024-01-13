Повреждены квартиры на Черниговщине и пострадала в Сумской области: последствия падения обломков ракет

Россия ночью снова атаковала Украину из авиации. В этот раз обломки ракет упали в Черниговской, а также в Сумской областях.

Спасатели работают на месте, где 13 января на Черниговщине упали обломки российской ракеты. На месте работают экстренные службы и волонтеры.

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Обошлось без пострадавших

В результате падения обломков повреждений получили остекление окон и балконов в 20 квартирах многоквартирного дома, 23 частных дома и 4 магазина.

К счастью, обошлось без пострадавших. К работе привлекли 30 спасателей и 9 единиц техники. Кроме этого, там также развернули Пункт Несокрушимости. Там работают психологи ГСЧС.

В Сумской области пострадал человек

В результате обстрела Сумской области пострадал один человек. Спасатели оказали помощь 170 человек. Они закрыли пленкой 320 окон, в которых вылетели окна. Также демонтировано 440 окон и дверей, на высоте демонтировано 16 строительных конструкций.

Последствия обстрела Сумской области / Фото ГСЧС

В Чернигове от обстрела погибла собака