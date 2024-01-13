Рятувальники працюють на місці, де 13 січня на Чернігівшині впали уламки російської ракети. На місці працюють екстрені служби та волонтери.

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Обійшлося без постраждалих

Внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали скління вікон та балконів в 20 квартирах багатоквартирного будинку, 23 приватні будинки та 4 магазини.

На щастя, обійшлося без постраждалих. До роботи залучили 30 рятувальників та 9 одиниць техніки. Крім цього, там також розгорнули Пункт незламності. Там працюють психологи ДСНС.

На Сумщині постраждала людина

Внаслідок обстрілу Сумської області постраждала одна людина. Рятувальники надали допомогу 170 особам. Вони закрили плівкою 320 вікон, у яких вилетіли вікна. Також демонтовано 440 вікон та дверей, на висоті демонтовано 16 будівельних конструкцій.

Наслідки обстрілу Сумської області / Фото ДСНС

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