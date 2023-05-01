Обломок бомбы попал в шею: как погиб ребенок в результате авиаудара по Черниговщине

Российские оккупанты обстреляли Черниговщину. В результате атаки погиб ребенок. Одна из управляемых авиабомб попала в местную школу, которая уже несколько лет как не работает.

Возле школы находился ребенок – 14-летний мальчик. К сожалению, он не выжил.

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Как погиб ребенок

Россияне сбросили 2 авиабомба на село Лизуновка, что в Новгород-Северской общине. По словам одного из жителей Лизуновки, обломок бомбы попал ребенку в шею.

Вторая бомба полетела в дом

Вторая управляемая бомба упала во дворе дома. Взрыв вызвал разрушение хозяйственных построек и сильно повредил сам дом.

Жительница рассказала, что внутри дом более или менее цел, но крыша уничтожена.

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