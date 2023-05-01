Обломок бомбы попал в шею: как погиб ребенок в результате авиаудара по Черниговщине

1 мая 2023, 18:09
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Источник:

"Суспильное"

Российские оккупанты обстреляли Черниговщину. В результате атаки погиб ребенок. Одна из управляемых авиабомб попала в местную школу, которая уже несколько лет как не работает.

Возле школы находился ребенок – 14-летний мальчик. К сожалению, он не выжил.

Кстати Россияне ударили по школе на Черниговщине и убили ребенка

Как погиб ребенок

Россияне сбросили 2 авиабомба на село Лизуновка, что в Новгород-Северской общине. По словам одного из жителей Лизуновки, обломок бомбы попал ребенку в шею.

Вторая бомба полетела в дом

Вторая управляемая бомба упала во дворе дома. Взрыв вызвал разрушение хозяйственных построек и сильно повредил сам дом.

Жительница рассказала, что внутри дом более или менее цел, но крыша уничтожена.

Россия убивает украинских детей

  • Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины ночью 29 апреля. Оккупанты попали в подъезд многоэтажки в Умани, атаковали также Днепр, Украинку на Киевщине и Черниговщину.
  • В Днепре погибла 31-летняя Ольга со своей двухлетней дочерью. Известно, что женщина с ребенком приехала к родителям, чтобы ребенок был в безопасности.
  • Среди погибших в Умани тоже есть дети. Ракета забрала жизни 8-летней Ульяны Тройчук и ее отца.
  • Под завалами погибли 11-летняя София Шульга и ее 17-летний брат Кирилл Писарев. Не стало 16-летнего Алексея Лысака и его 10-летней сестры Алины Барченко.

Автор: Ольга Музика