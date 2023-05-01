Обломок бомбы попал в шею: как погиб ребенок в результате авиаудара по Черниговщине
1 мая 2023, 18:09Читати новину українською
Источник:"Суспильное"
Российские оккупанты обстреляли Черниговщину. В результате атаки погиб ребенок. Одна из управляемых авиабомб попала в местную школу, которая уже несколько лет как не работает.
Возле школы находился ребенок – 14-летний мальчик. К сожалению, он не выжил.
Кстати Россияне ударили по школе на Черниговщине и убили ребенка
Как погиб ребенок
Россияне сбросили 2 авиабомба на село Лизуновка, что в Новгород-Северской общине. По словам одного из жителей Лизуновки, обломок бомбы попал ребенку в шею.
Вторая бомба полетела в дом
Вторая управляемая бомба упала во дворе дома. Взрыв вызвал разрушение хозяйственных построек и сильно повредил сам дом.
Жительница рассказала, что внутри дом более или менее цел, но крыша уничтожена.
Россия убивает украинских детей
- Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины ночью 29 апреля. Оккупанты попали в подъезд многоэтажки в Умани, атаковали также Днепр, Украинку на Киевщине и Черниговщину.
- В Днепре погибла 31-летняя Ольга со своей двухлетней дочерью. Известно, что женщина с ребенком приехала к родителям, чтобы ребенок был в безопасности.
- Среди погибших в Умани тоже есть дети. Ракета забрала жизни 8-летней Ульяны Тройчук и ее отца.
- Под завалами погибли 11-летняя София Шульга и ее 17-летний брат Кирилл Писарев. Не стало 16-летнего Алексея Лысака и его 10-летней сестры Алины Барченко.