Біля школи перебувала дитина – 14-річний хлопчик. На жаль, він не вижив.

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Як загинула дитина

Росіяни скинули 2 авіабомби на село Лизунівка, що в Новгород-Сіверській громаді. За словами одного з жителів Лизунівки, уламок бомби потрапив дитині в шию.

Дитина їхала з батьком. Батько був позаду, а дитина попереду. Хлопчик помер на місці.

Друга бомба полетіла до будинку

Друга керована бомба впала у дворі будинку. Вибух спричинив руйнування господарських будівель та сильно пошкодив сам будинок.

Мешканка розповіла, що всередині будинок більш-менш цілий, але дах знищений.

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