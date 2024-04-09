Пошел купаться со старшим братом: в Черниговской области утонул 12-летний парень

В селе Вертиевка Нежинского района утонул 12-летний парень. Произошло это во вторник, 9 апреля.

Сообщение в полицию о том, что в воде обнаружили тело местного мальчика, поступило около обеда. Сейчас полицейские расследуют обстоятельства гибели в водоеме 12-летнего ребенка.

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В Черниговской области утонул парень

Об ужасной трагедии сообщили в полиции Черниговской области. Правоохранители рассказали, что 9 апреля около 14:00 в Нежинское районное управление полиции поступило сообщение о том, в водоеме обнаружили тело местного мальчика.

Работники полиции обнаружили в воде ребенка без признаков жизни. Предварительно полицейские установили, что мальчик вместе со своим старшим 14-летним братом пошли купаться в местный водоем. Во время плавания младший брат не смог выбраться из воды и утонул.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Кроме этого, в полиции отметили, что решается вопрос о внесении информации о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) с пометкой "несчастный случай".

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