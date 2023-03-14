На Софийской площади почтили живых и вспомнили павших героев-добровольцев

14 марта в Украине отмечают один из наиболее значимых праздников, который появился в результате российского вторжения – День добровольца. К вечеру этого дня в Киеве на Софийской площади собрались неравнодушные украинцы, чтобы поблагодарить живых героев и почтить тех, кто отдал жизнь в бою за Украину.

В 18:00 они пришли с лампадками и баннерами с названиями добробатов и важными месседжами. Была там и представительница 24 Канала.

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Украинцы почтили добровольцев

На баннерах небезразличных украинцев были важные призывы помнить о павших добровольцах и тех, кто все еще находится в плену, а также напоминания об ужасных зверствах оккупантов. У памятника Хмельницкому же стояли фотографии павших героев, лица которых освещали лампадки.

Как отметили в Ассоциации семей защитников "Азовстали" в этот день украинцы благодарят мужественных героев-защитников, которые добровольно взяли в руки оружие, и чтят память добровольцев павших в ожесточенных боях по всем направлениям нашего фронта.

День добровольца призван напомнить каждому украинцу подвиг вчерашних смельчаков, которые, не имея военного опыта, сменили семейный уют на окопы в самое тяжелое для государства время,

– подчеркнули в Ассоциации.

Вклад добровольцев в историю борьбы с оккупантами неоценим. Как справедливо сообщили семьи защитников "Азовстали", многие из них могли бы написать целые книги о своем участии за все эти годы войны.

На Софийской площади украинцы почтили героев-добровольцев / Фото Валентины Полищук

Зеленский лично поздравил военных с Днем добровольца

В этот день украинских добровольцев поздравил и Президент Украины. Он лично встретился с ними, а также родными военных, погибших на войне. Зеленский минутой молчания почтил павших героев, а также выступил с эмоциональной речью во время торжеств и наградил украинских защитников.

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Сегодня – День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение Украине во многом определяют нашу судьбу, каждого и каждой. Судьбу нашего государства. Судьбу свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится никаким захватчикам,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня не только возможность строить свободное будущее, но и сама возможность жить "основывается на крепком фундаменте, который был заложен героизмом всех тех, кто не побоялся и кто добывал жизнь Украине".