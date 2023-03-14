О 18:00 вони прийшли з лампадками та банерами з назвами добробатів та важливими меседжами. Була там й представниця 24 Каналу.

Важливо День українського добровольця: історія та значення свята

Українці вшанували добровольців

На банерах небайдужих українців були важливі заклики памятати про полеглих добровольців та тих, хто все ще перебуває у полоні, а також нагадування про жахливі звірства окупантів. Поблизу пам'ятника Хмельницькому ж стояли фотографії полеглих героїв, обличчя яких освічували лампадки.

Як зазначили в Асоціації родин захисників "Азовсталі" у цей день українці дякують мужнім героям-захисникам, які добровільно взяли до рук зброю, та вшановують пам’ять полеглих добровольців у запеклих боях на всіх напрямках нашого фронту.

День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час,

– підкреслили в Асоціації.

Внесок добровольців в історію боротьби з окупантами неоціненний. Як справедливо повідомили родини захисників "Азовсталі", чимало з них могли б укласти цілі книги про свою участь за усі ці роки війни.

На Софійській площі українці вшанували героїв-добровольців / Фото Валентини Поліщук

Зеленський особисто привітав військових із Днем добровольця

У цей день українських добровольців вітав й Президент України. Він особисто зустрівся з ними, а також рідними військових, котрі загинули на війні. Зеленський хвилиною мовчання вшанував полеглих героїв, а також виступив з емоційною промовою під час урочистостей та нагородив українських захисників.

До теми Непереможні, – Залужний привітав українських добровольців

Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя і чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю, кожного і кожної. Долю нашої держави. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться ніяким загарбникам,

– сказав президент.

Він наголосив, що сьогодні не те що можливість будувати вільне майбутнє, а й сама можливість жити "ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся і хто здобував життя Україні".