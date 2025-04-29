На Днепропетровщине 12-летняя девочка погибла из-за атаки России
В Самаровском районе Днепропетровской области вражеский БпЛА попал в жилой дом. Погибла 12-летняя девочка.
Другая девочка 2019 года рождения выжила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Что известно о погибшем ребенке в результате российского удара на Днепропетровщине
Ночью российские войска атаковали Самаровский район Днепропетровской области. Под завалами оказались дети.
Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу.
Другую девочку 2019 года рождения удалось спасти , ГСЧС передали ее медикам.
Их родители также пострадали, но в госпитализации не нуждаются.
В Синельниковском районе в результате удара по предприятию произошел пожар. Там погибших и пострадавших предварительно нет.
Последствия атаки ликвидируют 27 спасателей и 7 единиц техники.