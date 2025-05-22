На Днепропетровщине прогремели взрывы
- В ночь на 22 мая в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв, после объявления воздушной тревоги.
- Нет официальных комментариев относительно причин и последствий взрывов, но ранее предупреждали о движении российских "Шахедов" в направлении Павлограда.
Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В ночь на 22 мая в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрыве в Палвограде
Воздушная тревога в Павлоградском районе была объявлена в 01:02. Уже через 6 минут появилась информация о том, что в Павлограде прогремели взрывы.
В Павлограде слышны звуки взрыва,
– говорится в сообщении.
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Ранее в Воздушных силах предупреждали о том, что в направлении Павлограда движутся российские "Шахеды".
Заметим, что пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии о причинах и последствиях взрывов в Павлограде.
Напомним, что россияне начали устанавливать на "Шахеды" два новые виды комбинированных боевых частей. Они имеют увеличенный вес со стандартных 50 до 90 килограммов.