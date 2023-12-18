Засыпало грунтом: в Днепропетровской области достали тело человека

В Днепропетровской области произошел оползень. Известно, что один человек в результате погиб.

В Днепропетровской области спасатели освободили тело человека из-под завала. В Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Днепровская города Павлоград, во время проведения земляных работ произошел оползень и засыпало человека.

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Человек был на глубине трех метров

Обрушение грунта произошло во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия.

Человека засыпало землей на глубине трех метров. Спасатели сняли слой грунта и изъяли тело мужчины 1970 года рождения. Он был передан работникам Национальной полиции.

К месту происшествия привлечены 13 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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