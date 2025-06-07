На Днепропетровщине россияне повредили КАБами детский сад, погиб мужчина

Россия продолжает жестоко атаковать наше государство. Там, где может, она достает управляемыми авиабомбами, от которых много разрушений. На Синельниковщине во время обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

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Что известно об ударе по Днепропетровщине 7 июня

Об ударе россиянами по Новопавловской общине Синельниковского района Сергей Лысак писал в половине седьмого вечера 7 июня. Тогда не было известно, что есть жертвы. Известие о погибшем привели позже – вероятно, это касается обстрела, о котором информировал Лысак.

Печальная весть из Межевской общины Синельниковского района. Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким... Среди повреждений – 5 частных домов и детский сад,

– написали в ОВА.